Federico Riva si conferma ai vertici | secondo sui 1500 a Stoccolma personale avvicinato

Federico Riva si conferma tra i protagonisti dell’atletica internazionale. Dopo aver stabilito il record italiano nel miglio a Oslo, il mezzofondista romano ha dimostrato di essere in splendida forma anche a Stoccolma, dove ha chiuso secondo nei 1500 metri con un ottimo 3:32.17. La sua performance rafforza la sua posizione ai vertici e alimenta le speranze per futuri successi. Un risultato che conferma il suo talento e la costanza di prestazioni di alto livello.

