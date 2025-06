Federico Cinà in corsa per le NextGen Finals Il giovane italiano è in top10 nella Race

Federico Cinà si candida con forza per le NextGen ATP Finals del 2025, dopo un anno di assenza azzurra nell’evento di dicembre a Jeddah. Con 139 punti nella Race, il giovane talento italiano, attualmente in top 10, punta a confermare la sua crescita e riportare l’Italia protagonista nel prestigioso torneo dedicato ai futuri campioni. La strada è ancora lunga, ma le premesse sono più che promettenti.

Dopo un anno nel quale non ci sono stati italiani nelle Next Gen ATP Finals (ma negli anni passati c'erano state vere e proprie scorpacciate), il 2025 potrebbe riportare un giocatore azzurro nell'evento dicembrino riservato ai giovani in rampa di lancio e che ha preso casa a Jeddah. La Race legata al futuro torneo arabo, infatti, vede Federico Cinà al momento al nono posto con 139 punti, gli ultimi dei quali arrivati al Challenger di Bratislava, dove ha perso nei quarti di finale dal kazako Alexander Shevchenko. Il punteggio è lo stesso del tedesco Justin Engel, il 2007 emerso a Stoccarda. Poco più dietro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer e il cinese Juncheng Shang (che, però, sta vivendo una stagione negativa rispetto alle attese).