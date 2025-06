Federica Sorino chi è la moglie di Francesco Montanari

Federica Sorino, moglie dell'attore Francesco Montanari, è una donna di rara riservatezza e eleganza, lontana dai riflettori. Conosciuta principalmente per il suo legame con il noto interprete del Libanese, la sua storia rimane avvolta nel mistero. Classe 1990, Federica ha scelto di vivere lontano dall’attenzione pubblica, concentrandosi sulla sua vita privata. Ma chi è davvero questa donna che ha conquistato il cuore di Montanari? La risposta vi sorprenderà.

Lontana dai riflettori e riservatissima sulla sua vita privata, Federica Sorino è la moglie di Francesco Montanari. I due sono convolati a nozze il 14 giugno 2025 in Puglia, con una cerimonia da favola. Ma chi è davvero la donna che ha rubato il cuore al Libanese di Romanzo Criminale? Chi è Federica Sorino. Quello di Federica Sorino non è un nome noto al mondo dello spettacolo. Classe 1990, riservatissima e poco mondana, la moglie di Francesco Montanari è una psicologa decisamente poco interessata ai riflettori. Psicoterapeuta, terapeuta EMDR (tecnica utilizzata per elaborare traumi) e specialista in psicologia giuridica, ha alle spalle una carriera intensa e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Dilei.it