Fede e folclore Festa della Santissima Trinità Il polmone verde riscopre l’antico rito

Nel cuore del verde, il Colle della Trinità si anima di fede e tradizione, celebrando la festa della Santissima Trinità con un rito antichissimo che risale ai tempi degli Etruschi. Oggi, tra musica, preghiere e suggestioni storiche, la comunità si riunisce per riscoprire e condividere un patrimonio spirituale e culturale unico nel suo genere, dimostrando come radici profonde possano continuare a vivere nel presente e a unire le generazioni. Un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nell'anima più autentica del territorio.

Il Colle della Trinità oggi è in festa, per un appuntamento che unisce fede e tradizione popolare. Oggi, infatti, prima domenica dopo Pentecoste, si commemora la Trinità nella piccola e antichissima chiesetta campestre che si trova all'interno del Parco. "Questa chiesetta - racconta l'associazione Colle della Trinità, tra gli organizzatori della festa – sorge dove al tempo degli Etruschi (secondo il Ciatti e il Crispolti) si trovava un tempietto dedicato a Tagete, méta delle genti umbre che vi si recavano per trarne auspici. I fabbricati annessi alla chiesetta fanno pensare alla presenza di un antico monastero di cui si hanno notizie fin dal 1120, che ora è stato trasformato parte in abitazione privata e parte in ristorante.

