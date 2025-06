FC 25 SBC ICONA mista a scelta 93+

Se sei appassionato di EA Sports FC 25 e ami mettere alla prova le tue capacità, non perdere l'occasione di completare la SBC Icone Mista a Scelta 93+. Con otto sfide impegnative e premi esclusivi, questa sfida ti permette di ottenere una delle quattro iconiche icone da 93+ overall. Affronta questa sfida ripetibile e arricchisci la tua rosa con i migliori talenti disponibili. La possibilità scade il 22 giugno: affrettati!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE che vi dà un giocatore di overall minimo 93. SBC Agg. Icona mista a scelta 93+. Numero sfide: 8. Premio: 1x 1 di 4 Icone miste 93+ Non scambiab.. Ripetibile Solo 2 volte – Si riattiva dopo 3 giorni. Scadenza: 22 giugno. Rosa con valutazione 85. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 85. Rosa con valutazione 85. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Gioc. con TOT esatto 85: esattamente 8.