FC 25 Claudio Marchisio SBC Mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e non vuoi perdere l’occasione di aggiungere Claudio Marchisio alla tua squadra, questa SBC è perfetta per te! Con 4 sfide impegnative e un premio esclusivo, potrai mettere alla prova le tue capacità di building. Affrettati: il tempo sta per scadere! Completa tutte le sfide prima del 22 giugno e conquista il prestigioso giocatore.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Claudio Marchisio uscita in data 15 giugno 2025. SBC Claudio Marchisio. Numero sfide: 4. Premio: 1x Claudio Marchisio Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 190.000 Crediti circa. Scadenza: 22 giugno. Italia. Premio: 1x Premium Gold Pack Italia: Min 1 gioc.. Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 85. Forma smagliante. Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min.

