Farmacie di comunità Servizi e progetti nell’Appennino centrale

Scopri come le farmacie di comunità stanno trasformando il tessuto sociale dell’Appennino centrale. L’evento di Federfarma Marche, che si svolge presso il moderno Chip di Camerino, mira a mettere in luce servizi innovativi e progetti concreti per migliorare la qualità di vita nelle aree interne. Con l’intervento di esperti e stakeholder locali, si tracceranno strategie e soluzioni sostenibili per affrontare sfide sanitarie e sociali. La sfida è ambiziosa, ma insieme possiamo costruire un futuro più solidale e resiliente.

"La farmacia di comunità nell’Appennino centrale" è il tema al centro dell’evento di Federfarma Marche martedì dalle 9 nel polo più moderno dell’ Università di Camerino, il Chip di via Madonna delle Carceri. Marco Meconi, presidente regionale dei titolari di farmacia, sottolinea che "L’intento è focalizzare problemi ed aspettative, di carattere sanitario e sostegno sociale, delle popolazioni residenti nelle aree interne delle regioni dell’Appennino centrale". Un confronto che prevede i contributi del rettore Leoni, della pro rettrice Bonacucina, della professoressa Gabbianelli e del professor Cifani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di comunità. Servizi e progetti nell’Appennino centrale

