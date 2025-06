Farmacie aperte La lista dei turni in città e provincia

Scopri quali farmacie sono aperte oggi nel centro e in provincia, e organizza al meglio i tuoi acquisti di medicinali. Ecco la lista aggiornata dei turni di questa domenica, per garantirti assistenza senza pensieri. Preparati a trovare il presidio più vicino a te e a ricevere tutto il supporto di cui hai bisogno, anche nei giorni di festa.

Medicinali da acquistare: ecco la lista dei turni di questa domenica. Le farmacie aperte oggi in città sono: Di Mezzana in via don Vannucchi (9-13); "Via Roma" in via dello Sprone 2 (9-20); San Francesco al centro Parco Prato in via delle Pleiadi (8,30-13,30 e 15,30-20); Lloyds 2 in via Strozzi 99 (9-13 e 15-19), Lloyds 4 in via del Cilianuzzo 1921 (9-13); Lloyds 5 in via Fiorentina presso il centro commerciale dell’Esselunga (9-20): Lloyds 6 in via dell’Alberaccio 64 (9-13); Lloyds 13 in via Montalese 450 (9-13) e Lloyds 16 in via Ferraris 69 (9-13). Sempre aperte 24 ore su 24 le farmacie Lloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour. 🔗 Leggi su Lanazione.it