Fantastici 4 | Gli Inizi il regista svela come verrà introdotto Galactus

Preparati a scoprire un'avventura epica nel Marvel Cinematic Universe: il regista Matt Shakman svela i dettagli esclusivi sull'introduzione di Galactus, il temibile villain interpretato da Ralph Ineson, in "Fantastici 4: Gli Inizi". Un'anteprima emozionante che promette di ridefinire i confini del MCU e lasciarci senza fiato. Ma cosa ci attende oltre l'orizzonte? Scopriamolo insieme, perché questa saga sta per entrare nel vivo!

Il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi, Matt Shakman, durante un'intervista ha svelato quando e come sarà introdotto il villaian del film, Galactus Nuove citazioni hanno rivelato come Galactus, interpretato da Ralph Ineson, verrà introdotto nel film Fantastici 4: Gli Inizi, e sarà assolutamente terrificante. Il film diretto da Matt Shakman non solo introdurrà per la prima volta la Prima Famiglia Marvel nell'MCU, ma affronterà anche il terrificante Galactus, un'enorme entità cosmica nota per viaggiare nello spazio e divorare i corpi planetari che ritiene non più degni di esistere. Finora, nel marketing, i fan hanno avuto un assaggio di come il titano intergalattico entrerà nel in contatto con il Reed Richards di Pedro Pascal, e del resto del team dei Fantastici Quattro, ma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fantastici 4: Gli Inizi, il regista svela come verrà introdotto Galactus

