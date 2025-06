Fantacampionato Mondiale per Club Al Ahly-Inter Miami | i 3 top e i 3 flop

Il primo atto del fantacampionato mondiale per club ha regalato emozioni e sorprese al Ahly e Inter Miami. Tra bonus e malus, scopriamo insieme i tre top e i tre flop che hanno fatto la differenza, svelando i giocatori che hanno brillato e quelli che, invece, hanno deluso le aspettative. Ecco i protagonisti di questa prima avventura, pronti a scrivere nuove pagine di calcio e fantasy!

Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel match inaugurale del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale per Club, Al Ahly-Inter Miami: i 3 top e i 3 flop

In questa notizia si parla di: fantacampionato - mondiale - club - ahly

Fantacampionato Mondiale per Club: i 10 giocatori su cui puntare non appartenenti alle squadre Uefa - Sei pronto a rivoluzionare il tuo fantacampionato mondiale per club? Scopri i 10 giocatori più promettenti, provenienti dalle cinque confederazioni internazionali e non appartenenti alle squadre UEFA, pronti a sorprendere e regalarti punti preziosi.

Manca sempre meno: nella notte italiana del 15 giugno l’Inter Miami e l’Al Ahly all’Hard Rock Stadium di Miami apriranno ufficialmente il nuovo Mondiale per Club 2025 E sarà Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, a portare in co-esclusiva nelle case Vai su Facebook

Fantacampionato Mondiale per Club, Al Ahly-Inter Miami: i 3 top e i 3 flop; Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Mondiale per club, le pagelle di in diretta su Dazn.

Fantacampionato Mondiale per Club, Al Ahly-Inter Miami: i 3 top e i 3 flop - Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel match inaugurale del torneo ... Secondo gazzetta.it