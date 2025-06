Famiglia e lavoro | aumentano i papà che si dimettono per la cura dei propri figli ma le mamme sono più del doppio

In un’Italia in cui famiglia e lavoro si intrecciano sempre più, i numeri parlano chiaro: nel 2024, quasi 61.000 genitori hanno scelto di dimettersi per la cura dei figli. Le donne rappresentano il 69,5% di queste, ma anche gli uomini, con oltre 18.500 casi, non sono più un dato trascurabile. La relazione annuale dell’Ispettorato nazionale del... rivela le sfide di un equilibrio ancora tutto da costruire.

Se nel 2024, le convalide di dimissioni in Italia da parte di genitori che lavorano sono state quasi 61mila, il 69,5 per cento ha riguardato le donne lavoratrici, mentre gli uomini che si sono dimessi rappresentano il 30,5%del totale. Per quanto il gap di genere permanga, si parla di 18.519 uomini. Un numero non più trascurabile, sebbene di molto inferiore a quello delle donne (42.237). Ma la relazione annuale dell' Ispettorato nazionale del lavoro, con i dati del biennio 2023-2024 racconta molto di più: se per i padri il motivo principale di dimissioni è il cambio di impiego, per le mamme è la difficoltà a conciliare il lavoro e la cura dei figli.

