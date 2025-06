Fame di 883 | la seconda stagione si fa

Fame di 883 torna a farci sognare con una seconda stagione imperdibile! Dopo il successo travolgente della prima, la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto continua a conquistare il cuore dei fan, promettendo nuovi retroscena e emozioni autentiche. La serie Sky Original riapre i battenti, portandoci ancora più vicino alle radici di uno dei gruppi più amati d’Italia. Non resta che scoprire cosa ci aspetta nel prossimo capitolo di questa incredibile avventura.

La bella notizia era nell’aria, era inevitabile. Dopo il trionfo della prima stagione, la serie sulle origini degli 883 avrà un sequel su Sky. Nel primo atto, si raccontavano gli happy days dei giovani Max Pezzali e Mauro Repetto sui banchi di scuola e a spasso nella provincia pavese, fino alla fama con il primo clamoroso album, Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Ora la storia continua. Sky rinnova per una seconda stagione la serie Sky Original di Sydney Sibilia: come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente in produzione Nord Sud Ovest Est, l’epico finale della leggendaria storia delle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fame di 883: la seconda stagione si fa

