falconara sfida pescara per il titolo di calcio a cinque femminile

l’entusiasmo delle grandi occasioni. Falconara e Pescara si preparano alla sfida decisiva, pronti a scrivere un nuovo capitolo di passione e vittoria nel calcio a cinque femminile. Chi conquisterà il titolo? La risposta si gioca sul parquet, ma la vera forza è la determinazione di queste ragazze che non smettono mai di credere nei propri sogni.

Quello slogan l'ha coniato proprio lei, Leticia Martin Cortes: "Le onde del mare non si fermano mai. Falconara nemmeno". Ed è un messaggio che ha accompagnato l'intera stagione dell'Okasa, giunta all'ultimo scoglio. Quello più tosto da aggirare, ma sul quale, seguendo una corrente o un'altra, i flutti s'infrangeranno. "Abbiamo fatto bene in campo e non ci siamo fermate mai. Siamo in finale. Andiamo a giocare in una città dove si respira futsal e verranno tanti nostri tifosi da una realtà dove altrettanto si respira futsal. Faremo il massimo, siamo pronte. Speriamo in un risultato positivo". La carica di "Leti" arringa l'ambiente per la serata odierna.