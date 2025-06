Facchetti sicuro | Chivu come Stramaccioni? La sensazione è che lui avrà una protezione maggiore

Facchetti, figlio del leggendario Giacinto, ha analizzato il nuovo corso dell'Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Con un tono fiducioso, ha sottolineato come la squadra sembra aver acquisito una maggiore protezione e solidità , simile alle sensazioni provate in passato con icone come Facchetti, Chivu e Stramaccioni. Ora, con maggiore sicurezza e rinnovato entusiasmo, l’Inter si prepara a rialzarsi e a scrivere nuove pagine di successo.

Gianfelice Facchetti ha parlato a Radio 24 del nuovo corso interista targato Cristian Chivu, chiamato a partire dal Mondiale per Club a rianimare una squadra che arriva a questa competizione portandosi dietro molte delusioni tra Champions e campionato. LE PAROLE DI FACCHETTI – «Ora mi sento più sereno, nonostante i giocatori abbiano bisogno di un riposo più lungo di quello che gli è stato concesso. Mi sento più tranquillo quantomeno nel rivederli in campo con un allenatore, è il momento di ricomporsi e ricominciare.

