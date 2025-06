Facchetti | Inter in ristrutturazione! Dal Mondiale si gira pagina

Gianfelice Facchetti guarda con speranza al futuro dell’Inter, ora che si apre un nuovo capitolo dopo il Mondiale per Club. Con entusiasmo e rinnovata fiducia, il tifoso nerazzurro si confronta su Chivu, le altre sfide e l’attuale fase di ristrutturazione. È il momento di voltare pagina e abbracciare il nuovo inizio: l’Inter si prepara a riscrivere la propria storia, rinnovata e pronta a ripartire con energia.

Gianfelice Facchetti è rasserenato dal ritorno in campo dell’Inter al Mondiale per Club. Il tifoso nerazzurro su Tutti Convocati si esprime così su Chivu e il resto dei temi. NUOVO INIZIO – Sta per iniziare una nuova era per l’Inter, ossia quella post-Simone Inzaghi. Ne ha parlato in questo modo Gianfelice Facchetti: «Mi sento più sereno nonostante i giocatori abbiano bisogno di un riposo più lungo di quello che gli è stato concesso. Mi sento più tranquillo a rivederli in campo con un allenatore, è il momento di ricomporsi e ricominciare. Ci sarà il momento di riposare, si arriva da una stagione intensissima e ne arriverà un’altra intensa. 🔗 Leggi su Inter-news.it