Fabio Grosso | Sassuolo pronto per la sfida in Serie A dopo la promozione

Dove eravamo rimasti? A poco meno di un mese fa, quando Fabio Grosso celebrava, insieme a squadra, staff e tifosi, la storica promozione in Serie A a Piazza Garibaldi. Ora, il nostro allenatore si prepara con determinazione per affrontare la nuova avventura nel massimo campionato italiano. Dopo quel momento di gioia collettiva, Grosso è pronto a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando che la passione e il talento sono la vera forza del Sassuolo.

Dove eravamo rimasti? A poco meno di un mese fa, quando Fabio Grosso festeggiava, con squadra, staff, dirigenza e giocatori, la Serie A in piazza Garibaldi davanti ai tifosi. Rieccolo, il mister, protagonista del panel andato in scena a Milano, in occasione della ' Milano Football Week ' organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Con lui, sul palco, Giovanni Stroppa, a questo punto ex allenatore della neopromossa Cremonese e il giornalista Nicola Binda. La B, "campionato sempre equlibrato e difficile da affrontare", è in archivio, la massima serie un orizzonte che l'allenatore del Sassuolo studia con grande attenzione e altrettanta consapevolezza.

