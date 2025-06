Fabbrica di pallets in fiamme | terribile incendio in zona industriale

Una colonna di fumo nero e denso si è sollevata nel pomeriggio di domenica 15 giugno a Novaledo, in Valsugana, dove una fabbrica di pallets è stata completamente avvolta dalle fiamme. Momenti di grande paura per la comunità e i vigili del fuoco, ancora al lavoro per domare l’incendio. Le cause del rogo rimangono sconosciute, ma l’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale della zona industriale.

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 15 giugno verso le 15.30 a Novaledo in Valsugana, dove una fabbrica di pallets nei pressi di una zona industriale ha preso fuoco. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme, dalle quali si è alzata.

