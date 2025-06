F1 | Uno spot tv offre nuove sequenze dal film con Brad Pitt

Manca sempre meno all’atteso debutto di "F1" nelle sale, un film che promette emozioni senza precedenti nel mondo della Formula 1. Con Brad Pitt protagonista e un trailer ricco di sequenze inedite, l’entusiasmo cresce tra gli appassionati e la critica internazionale. Warner Bros. Pictures ha già acceso i motori con uno spot coinvolgente, svelando un’anteprima di pura adrenalina. Il viaggio nel mondo delle corse sta per cominciare!

Manca sempre meno all’esordio in sala di F1, l’atteso film ambientato nel mondo della Formula 1, interpretato da Brad Pitt. Nel giorno in cui si è aperta la prevendita dei ticket negli USA ( il film sarà distribuito dal 27 giugno 2025 ), Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo spettacolare spot tv pieno zeppo di sequenze inedite, ma anche con un cenno alle numerose critiche entusiastiche della stampa USA. Il film, lo ricordiamo, vede la firma di Apple Originale Films ma anche del celebre marchio FORMULA 1®. #F1TheMovie isn’t just a movie, IT’S AN EXPERIENCE. See for yourself only in theaters and @IMAX June 27 – get tickets now! #FilmedForIMAX https:t. 🔗 Leggi su Universalmovies.it