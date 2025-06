F1 scoppia il caos tra Leclerc e la Ferrari | team radio durissimo

Il GP del Canada si trasforma in un palcoscenico di tensione e polemiche per la Ferrari, con il team radio tra Leclerc e i box che infiamma gli animi. Un weekend deludente che mette in luce le difficoltà della Scuderia, ancora lontana dalla competitività desiderata. Charles Leclerc, nel tentativo di lottare, si trova a dover affrontare non solo gli avversari, ma anche i momenti di crisi interna. La lotta è aperta: riuscirà la Ferrari a rialzarsi?

Altro weekend sottotono per la Ferrari nel GP del Canada. Nervi molto tesi durante la gara tra Charles Leclerc e il muretto Ferrari. Continua a non ingranare la Ferrari che anche nel GP del Canada è costretta a leccarsi le ferite guardando le altre scuderie esultare. GiĂ le qualifiche del sabato erano state l’antipasto di una gara in cui la Rossa non ha mai dato l’impressione di poter arrivare quantomeno sul podio. Alla fine dei 70 giri Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione – partito ottavo – che ha chiuso davanti al compagno Lewis Hamilton – partito quinto -. Nel corso della gara non è poi mancato un duro confronto via radio tra il pilota monegasco e il muretto Ferrari. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - F1, scoppia il caos tra Leclerc e la Ferrari: team radio durissimo

In questa notizia si parla di: ferrari - leclerc - scoppia - caos

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

Caos Ferrari, scoppia il caso Hamilton: modificata la SF-25 a sua insaputa! La frase polemica di Lewis dice tutto Vai su Facebook

Caos Ferrari, scoppia il caso Hamilton: modificata la SF-25 a sua insaputa! La frase polemica di Lewis dice tutto; F1, Leclerc pensa all'addio: c'è la Mercedes. Hamilton mette like contro la Ferrari, Vasseur rischia: è caos; Ferrari sotto shock, l’attacco è senza precedenti: l’annuncio ufficiale.

F1, Leclerc pensa all'addio: c'è la Mercedes. Hamilton mette like contro la Ferrari, Vasseur rischia: è caos - Vigilia week enb GP di Canada, caos in casa Ferrari: rumors sull'addio di Leclerc destinazione Mercedes, like galeotto di Hamilton a un post contro la rossa e Vasseur sempre più in bilico ... sport.virgilio.it scrive