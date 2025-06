F1 pagelle GP Canada 2025 | Antonelli mai così solido errore pacchiano per Norris

Le pagelle del GP Canada 2025 di F1 ci regalano emozioni e sorprese, con protagonisti che brillano e altri che invece stentano a tenere il passo. Dalla perfezione di George Russell alla prestazione solida di Antonelli, passando per l’errore clamoroso di Norris, ogni attimo è scritto nel libro dei record. Scopriamo insieme chi si è distinto e chi ha lasciato a desiderare in questa gara mozzafiato, perché il mondiale si fa sempre più interessante!

PAGELLE GP CANADA F1 2025. GEORGE RUSSELL (Mercedes) 10: impeccabile! Costruisce la vittoria partendo dalla pole position di ieri, ma nei 70 giri odierni non sbaglia una virgola. Parte forte, tiene la vetta, poi gestisce ogni stint nel migliore dei modi. La W16 era additata come “prima vettura che sarebbe finita in difficoltà con le gomme”, invece stupisce tutti e procede senza il minimo intoppo. Nel finale non dà la minima chance a Max Verstappen e centra un successo pesantissimo. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 7.5: centra un secondo posto quasi a sorprese. Ok, partiva in prima fila, ma gli eventi del Gran Premio vanno nella sua direzione e riesce a gestire la piazza d’onore senza il minimo sforzo. 🔗 Leggi su Oasport.it