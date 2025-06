F1 Lewis Hamilton | Peccato per il danno alla vettura Gli aggiornamenti? Penso porteremo qualcosa in Austria…

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio del Canada in sesto posto, una corsa segnata da un episodio sfortunato e dal danno alla vettura. Tuttavia, le recenti innovazioni tecniche e gli aggiornamenti promessi potrebbero fare la differenza nelle prossime gare. Con entusiasmo, il team spera di portare delle novità significative in Austria, per rilanciare le ambizioni di un pilota che non si arrende facilmente e punta a tornare protagonista sulla scena mondiale.

Lewis Hamilton chiude al sesto posto al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Ferrari non ha certamente vissuto una delle domeniche più gloriose della sua carriera, resa più complicata anche da un episodio decisamente sfortunato in avvio. Il pilota 7 volte campione del mondo, infatti, ha centrato una marmotta che è andata a rovinare la SF-25 dell’inglese. La gara ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Peccato per il danno alla vettura. Gli aggiornamenti? Penso porteremo qualcosa in Austria…”

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton - peccato - danno

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, teatro della sua prima pole position e della sua prima vittoria in Formula 1, Lewis Hamilton ha vissuto un'amara sessione di qualifica in tuta rossa. Il sette volte Campione del Mondo, infatti, non è andato oltre la quinta p Vai su Facebook

Leclerc: Contatto con Hamilton? Non è colpa sua ma è un peccato perché avevo il passo per giocarmi la vittoria; F1, GP di Spagna | 1-2 McLaren, Ferrari a podio con Leclerc (?). Hulkenberg 5° con la Sauber, out Kimi; Il Team Radio di Leclerc: “Ho il sedile pieno d’acqua”, la risposta che riceve è stravagante.

Leclerc: "Contatto con Hamilton? Non è colpa sua ma è un peccato perché avevo il passo per giocarmi la vittoria" - se secondo Charles Leclerc – senza quel contatto con la ruota di Hamilton e che quel danno all’ala, il ... eurosport.it scrive