F1 Lando Norris amaro dopo il 7° posto in qualifica | Ho commesso troppi errori Domani voglio risalire

Dopo un deludente 17° posto in qualifica al Gran Premio del Canada, Lando Norris si mostra determinato a reagire. Il pilota britannico ammette di aver commesso troppi errori e promette di risalire, puntando a recuperare terreno nel prossimo appuntamento di Montreal. Con il volto più scuro dello schieramento, Norris è pronto a dimostrare che questa battuta d’arresto non lo fermerà: domani, la sfida è tutta sua.

Lando Norris propone il volto più scuro dello schieramento al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota inglese ha vissuto uno dei sabati più complicati della sua annata, passando da candidato alla pole position fino addirittura alla quarta fila dello schieramento. Come se non bastasse, il suo compagno di team Oscar Piastri lo ha ampiamente preceduto. La pole position del Gran Premio del Canada è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:10.899 beffando Max Verstappen per 160 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris amaro dopo il 7° posto in qualifica: “Ho commesso troppi errori. Domani voglio risalire”

