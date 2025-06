F1 | in Canada vince Russell L' italiano Kimi Antonelli è terzo

Il Gran Premio del Canada regala emozioni intense e una storica prima: Kimi Antonelli, 18enne italiano, conquista il podio più prestigioso in oltre un quarto di secolo, portando l’Italia ancora più in alto nel mondo della Formula 1. Con sorpassi mozzafiato e tensione agli ultimi giri, la gara si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di velocità e adrenalina. A tre giri dalla bandiera a scacchi, però, un errore di...

AGI - Il Gran premio del Canada viene vinto da George Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen su Red Bull e al compagno di squadra del vincitore Kimi Antonelli. Ferrari quinta (Leclerc) e sesta (Hamilton) dietro a Oscar Piastri quarto. A 18 anni e 10 mesi Antonelli è il primo italiano sul podio in Canada da 25 anni, dal terzo posto di Giancarlo Fisichella nel Gp del 2000 (vinto da Schumacher). Nel finale, a tre giri dall'arrivo, errore di Lando Norris che tenta un impossibile sorpasso al compagno di squadra Oscar Piastri e distrugge l'alettone. Era in quinta posizione. La gara si conclude con ola safery car. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - F1: in Canada vince Russell. L'italiano Kimi Antonelli è terzo

