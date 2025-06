F1 in arrivo al cinema la storia di Sonny Hayes ex pilota di Formula 1

Preparati a vivere un’emozionante corsa tra adrenalina e passione: il cinema italiano accoglierà il prossimo 25 giugno il nuovo film F1, che racconta la vita di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1. Con Brad Pitt nel ruolo principale, questa pellicola promette di svelare curiosità e segreti di uno sport adrenalinico come mai prima d’ora. Non perderti questa avvincente narrazione che ti farà tifare ai bordi della pista.

F1 uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 25 giugno. Ecco tutte le curiosità sul nuovo lungometraggio dove Brad Pitt sarà protagonista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

DAL 26 GIUGNO AL CINEMA DI MENDRISIO: F1 Brad Pitt è Sonny Hayes, ex stella della Formula 1, costretto al ritiro dopo un incidente. Trent’anni dopo, torna ai box… e in pista. Chiamato a fare da mentore al giovane e ribelle Joshua Pearce, Sonny dov Vai su Facebook

