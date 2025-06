F1 il primo podio di Kimi Antonelli in un GP del Canada che ha rimescolato le carte anche per il Mondiale

Il Gran Premio del Canada 2025 ha regalato emozioni senza precedenti, con una battaglia serratissima tra i migliori piloti e un finale mozzafiato. Tra sorprese e colpi di scena, il podio di Kimi Antonelli segna la sua prima vittoria in un GP e rivoluziona le sorti del campionato. Un risultato che ha rimescolato le carte in classifica e acceso l’entusiasmo di tifosi e appassionati: la corsa verso il titolo entra nel vivo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il Gran Premio del Canada 2025 ha regalato davvero un bello spettacolo per gli appassionati di motorsport ed in particolare di Formula Uno, grazie ad una battaglia tiratissima dal primo all’ultimo giro con quattro team abbastanza vicini a livello di ritmo e cinque piloti racchiusi in poco piĂą di 5 secondi nelle battute conclusive prima dell’ingresso della Safety Car. Trionfo totale a Montreal per la Mercedes, che fa il colpaccio tornando al successo (dopo Las Vegas 2024) con un formidabile George Russell e portando sul podio anche la W16 di Kimi Antonelli. Il rookie bolognese, pupillo di Toto Wolff, ha disputato sicuramente il miglior weekend della sua stagione d’esordio nella categoria dando seguito al convincente quarto posto in qualifica con una gara molto matura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, il primo podio di Kimi Antonelli in un GP del Canada che ha rimescolato le carte anche per il Mondiale

