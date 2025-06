F1 il GP del Canada promette spettacolo Mercedes auto da battere? Possono vincere in otto!

Prepariamoci a un emozionante Gran Premio del Canada, dove le prove libere hanno anticipato un weekend di pura adrenalina. Con la Mercedes in forma smagliante e George Russell in pole, lo spettacolo è assicurato, mentre Max Verstappen e gli altri protagonisti daranno il massimo per conquistare la vetta. Riusciranno le frecce d’argento a dominare ancora una volta? Scopriamolo domenica 15 giugno, in una gara che potrebbe scrivere nuove pagine di storia.

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 scatterĂ nella prima serata europea di domenica 15 giugno e promette di regalare spettacolo. Le impressioni fornite dalle prove libere si sono confermate in qualifica, poichĂ© la Mercedes potrebbe finanche essere la vettura da battere sul particolare tracciato di Montreal. George Russell scatterĂ dalla pole position, Andrea Kimi Antonelli dalla quarta casella. Nel mezzo, l’onnipresente Max Verstappen, conscio di dover sfruttare ogni minima occasione possibile (come quella odierna) e il leader della classifica iridata Oscar Piastri, alle prese con una McLaren meno incisiva delle abitudini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, il GP del Canada promette spettacolo. Mercedes auto da battere? Possono vincere in otto!

