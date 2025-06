F1 GP Canada | un super Russell conquista la pole Leclerc paga un errore finale | Griglia di partenza orario e dove vederlo in tv

Un sabato sera di pura adrenalina per gli appassionati di Formula 1, con un sorprendente Russell in pole e Leclerc che paga un errore fatale. Dopo il ritorno del Gran Premio in Canada, i motori sono stati protagonisti assoluti: griglia di partenza al cardiopalma, orari da seguire e dove vederlo in TV. La corsa promette emozioni intense: ecco tutto quello che devi sapere per vivere al massimo questa avventura su quattro ruote.

È stato un sabato sera pieno di emozioni e tempi super (inaspettati) quello di Formula 1, tornata in Canada dopo la parentesi europea con l’ultimo GP di Spagna. Prima sorpresa: in pole position partirà George Russell su Mercedes. Il primo posto nelle qualifiche sembrava una “questione a due” tra Piastri e Verstappen, ma nell’ultimo giro il pilota Mercedes ha tirato fuori un tempo straordinario (1:10.899) con gomma gialla, scippando la prima posizione all’olandese su RedBull. A completare le prime tre posizioni, appunto, Verstappen in seconda posizione e Piastri in terza. Quinto posto per Lewis Hamilton – dietro a Kimi Antonelli (buona qualifica anche per l’altra Mercedes), mentre Charles Leclerc partirà in ottava posizione (fucsia nel primo settore, poi l’errore nel finale e tempo “rovinato”), complice anche la presenza “scomoda” di Hadjar in pista al momento del giro conclusivo per il monegasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, GP Canada: un super Russell conquista la pole, Leclerc paga un errore finale | Griglia di partenza, orario e dove vederlo in tv

