F1 Gp Canada 2025 | Russell domina e vince Italia sul podio con Antonelli

Il Gran Premio del Canada 2025 si accende con la spettacolare vittoria di George Russell, che dopo aver conquistato la pole position, domina con autorevolezza la corsa. Sul podio, l’Italia si fa onore con Kimi Antonelli, 18enne talento bolognese, che conquista il suo primo podio in un weekend ricco di sorprese, tra Mercedes sorprendenti e Ferrari protagonista della storica tripletta alla 24 Ore di Le Mans. Un appuntamento che rimarrà nella storia della Formula 1.

Nel giorno in cui la Ferrari trionfa per il terzo anno di fila nella leggendaria 24 Ore di Le Mans, nel mondiale Endurance, nel Gran Premio del Canada di F1 è Kimi Antonelli a portare in alto i colori italiani. Il 18enne pilota bolognese conquista infatti il suo primo podio in carriera in un weekend che ha riproposto a sorpresa le Mercedes come vere Frecce d’Argento. La vittoria è andata infatti a George Russell che dopo la pole domina anche la gara, il pilota inglese resta al comando dall’inizio alla fine riuscendo a domare la Red Bull di Max Verstappen seconda. Per Russell è la quarta vittoria in carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it