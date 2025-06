F1 Frederic Vasseur | Le strategie andavano bene ma dobbiamo mettere tutto insieme Gli aggiornamenti? Arriveranno…

Nonostante le strategie sembrassero funzionare, Frederic Vasseur ammette che è il momento di unire tutti gli aggiornamenti per migliorare le performance in vista delle prossime sfide. Dopo il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Montreal, la pressione aumenta e la lotta per il podio si fa sempre più accesa. La domanda ora è: riusciranno Ferrari e Vasseur a mettere tutto insieme e risalire la china?

Frederic Vasseur, tanto per cambiare, deve rispondere a una pioggia di critiche al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, si è materializzato un nuovo fine settimana complicato per il team del Cavallino Rampante. Charles Leclerc ha chiuso al quinto posto, subito davanti a Lewis Hamilton, sfruttando anche il clamoroso harakiri di Lando Norris che ha permesso al duo tinto di rosso di salire di un gradino, senza troppi meriti. Il team principal di Maranello ha analizzato quanto avvenuto sulla pista del Quebec pensando alla Ferrari.

