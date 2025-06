F1 clamoroso incidente tra le due McLaren in Canada! Norris ha la peggio

ricaduti nella suspense di un incidente clamoroso, che ha scosso le fondamenta della corsa e lasciato gli appassionati senza fiato. Era solo questione di tempo, e alla fine il destino si è compiuto: Norris e Piastri, protagonisti indiscussi di questa stagione, sono ora al centro di una vicenda che potrebbe cambiare le sorti del campionato, aprendo nuovi scenari e alimentando tensioni e drammi sul circuito di Montreal.

Era solo questione di tempo. Ce lo aspettavamo. Era inevitabile. Ed è arrivato. Puntuale. Il contatto tra Lando Norris e Oscar Piastri. Il primo incidente tutto in salsa papaya si è materializzato al termine del 66mo giro del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal è arrivato il vero momento spartiacque della stagione. I due contendenti al titolo, Lando Norris e Oscar Piastri sono andati a contatto, con l’inglese che ne ha pagato ampiamente le conseguenze peggiori. Andiamo, quindi, a raccontare cos’è successo. Mentre George Russell volava verso il successo dalla gara inseguito da Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli (al primo podio in carriera), i due piloti del team di Woking si sono trovati l’uno negli scarichi dell’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, clamoroso incidente tra le due McLaren in Canada! Norris ha la peggio

