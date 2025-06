F1 Charles Leclerc | Ero convinto di poter chiudere con una sola sosta La situazione è frustrante

Nel Gran Premio del Canada, Charles Leclerc si è trovato di fronte a una gara complicata, sperando di chiudere con una sola sosta e chiudere tra i primi. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa, lasciando il monegasco con un mix di frustrazione e amarezza. Sul tracciato di Montreal, simbolo di sfide e record, Leclerc ha lottato con tutte le sue forze, ma il risultato finale racconta una storia diversa...

Charles Leclerc ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, si è materializzata l'ennesima gara deludente per il team del Cavallino Rampante. Il pilota monegasco ha lottato con tutte le sue forze per chiudere in una quinta posizione giunta più per merito dell'erroraccio di Lando Norris, più che per meriti propri. La gara ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli.