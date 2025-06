F1 Canada Russell vince su Verstappen Terzo Antonelli | primo podio McLaren | contatto Piastri-Norris

Montreal, 15 giugno 2025 – La scena della Formula 1 si accende con una gara emozionante e ricca di sorprese. La Mercedes torna alla grande grazie a un super George Russell, che guida con maestria, mentre sul podio fa il suo debutto Kimi Antonelli, primo italiano a salire in alto dopo sedici anni. Tra colpi di scena, contatti e strategie audaci, il Gran Premio del Canada si conferma un appuntamento da non perdere.

Montreal 15 giugno 2025 - La Mercedes è tornata e lo ha fatto con una gara super di George Russell. Il pilota birtannico gestisce il ritmo e le strategie differenti dei rivali per vincere il Gran Premio del Canada. Dietro di lui c'è Max Verstappen, secondo, ma soprattutto sul podio c'è anche l'italiano Kimi Antonelli. Il pilota bolognese ottiene il suo primo podio di carriera e sedici ani dopo riporta il Tricolore sul podio. Ferrari quinta e sesta dietro a Piastri, mentre l'australiano è stato protagonista del primo grande scontro in pista per il Mondiale con il suo compagno di squadra Norris. Tutto legittimo nella sfida, ha però la peggio il britannico, costretto a ritirarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Canada, Russell vince su Verstappen. Terzo Antonelli: primo podio. McLaren: contatto Piastri-Norris

