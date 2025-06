F1 Canada Antonelli dieci | Avanti così Leclerc 6 meriterebbe strategie migliori Hamilton 5 | da far benedire

Un emozionante weekend a Montreal, dove l'inedita vittoria di George Russell con la Mercedes ha scosso le aspettative. Tra sorpassi mozzafiato e strategie discutibili, il debutto sul podio di Kimi Antonelli, il più giovane in carriera, rivela un talento da seguire con attenzione. La gara si è animata tra colpi di scena e tensioni, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultimo giro. Ma cosa ci riserverà la prossima corsa? Solo il tempo potrà dirlo.

Montreal, 15 giugno 2025 - La Mercedes con George Russell vince il Gp del Canada davanti alla Red Bull di Max Verstappen e dall'altra Mercedes di Kimi Antonelli, al primo podio in carriera in F1, nel suo decimo Gp a 18 anni e 4 mesi. Poi Oscar Piastri su McLaren è quarto, dopo aver battuto Lando Norris che nel tentativo di sorpasso al compagno di squadra tocca il muro finisce la sua gara. Le due Ferrari ancora dietro: Charles Leclerc quinto e Lewis Hamilton sesto. Il monegasco è stato per lunghi tratti in testa alla gara e voleva mettere in atto una strategia con una sola sosta per cercare di sfruttare il vantaggio accumulato, ma il degrado delle gomme ha spinto il team di Maranello a farlo rientrare costringendolo alla doppia sosta, rientrando poi in pista dal primo al sesto posto, prima dell'incidente di Norris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net