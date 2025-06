F1 Andrea Kimi Antonelli | Felice per il 4° posto ma senza un grosso errore potevo fare anche meglio

Andrea Kimi Antonelli sorride dopo il quarto posto ottenuto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Mercedes è da un lato soddisfatto del risultato ottenuto ma, dall’altro, si mangia le mani per qualcosa che poteva essere anche migliore. La pole position è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:10.899 precedendo Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta proprio per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Felice per il 4° posto, ma senza un grosso errore potevo fare anche meglio”

