F1 Andrea Kimi Antonelli dopo il primo podio | Sono felicissimo fondamentale la partenza

15 giugno 2025. Non ci dimenticheremo mai di questo giorno. E il motivo è presto spiegato: Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il primo podio in carriera in Formula 1, ottenendo la terza posizione in occasione del GP del Canada, decimo atto del Mondiale 2025 appena concluso nel meraviglioso circuito di Montreal. Una gara di grande carattere quella del pilota italiano, ciliegina sulla torta di un weekend perfetto per la Mercedes che festeggia anche la vittoria di George Russell, bravissimo a costruire il trionfo per tutto il weekend, ipotecandolo con una qualifica di alto profilo. Secondo posto invece per la Red Bull di Max Verstappen, mentre le McLaren sono scivolate fuori dal podio con il quarto posto di Oscar Piastri ed il ritiro di Lando Norris, uscito di scena a tre giri dalla fine andando a muro. 🔗 Leggi su Oasport.it