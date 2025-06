f1 a montreal trionfa russell antonelli terzo ferrari assenti ingiustificate

Il Gran Premio di Montreal regala emozioni intense e colpi di scena, con Russell che conquista la vittoria, Antonelli sul podio e una Ferrari assente ingiustificata. In un contesto di equilibrio, Leclerc e Hamilton affrontano difficoltà dovute a scelte strategiche discutibili, mentre la Mercedes festeggia il primo podio in carriera del talentuoso pilota bolognese. Il finale è infuocato, con l’incidente tra Norris e Piastri che lascia il pubblico senza fiato.

