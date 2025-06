EZVIZ RS20 Max | completo e potente robot aspirapolvere e lavapavimenti

EZVIZ RS20 Max rivoluziona la pulizia domestica con potenza e intelligenza all’avanguardia. Ideale per grandi spazi e ambienti multiformi, combina tecnologia avanzata e versatilità, garantendo una casa sempre impeccabile. Con un’autonomia impressionante e capacità di mappatura multi-piano, questo robot diventa il compagno perfetto per ogni esigenza di pulizia. Scopri come il futuro della cura della casa può essere nelle tue mani, con EZVIZ RS20 Max.

EZVIZ ha presentato il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti RS20 Max. Con un'autonomia fino a 300 m² e la capacità di mappare fino a quattro piani, RS20 Max è ideale per abitazioni ampie e multilivello. Dotato di IA integrata, sistema visivo RGB, sensori LDS LiDAR e luce strutturata, RS20.

