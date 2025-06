Ex Cartiera, gara per la gestione degli spazi.

Da domani, il Comune di Marzabotto lancerà l’avviso pubblico per la gestione degli spazi dell’ex Cartiera Burgo, un progetto di rigenerazione urbana sostenuto dal PNRR e dalla Città Metropolitana. Questi spazi, parte del Piano urbano integrato ‘La rete della conoscenza’, rappresentano una grande opportunità di rivitalizzazione e sviluppo locale. Scopri come partecipare e contribuire al futuro della città, perché il cambiamento inizia proprio da qui.

Da domani sarà on line l'avviso pubblico del Comune di Marzabotto per la concessione di utilizzo di parte dell'area ex Cartiera Burgo. L'avviso riguarda la porzione su cui è in corso la rigenerazione urbana finanziata dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) col sostegno della Città metropolitana. Questi spazi dell' ex Burgo sono stati rigenerati attraverso lo strumento del Piano urbano integrato ' La rete della conoscenza. La grande Bologna ', promosso dalla stessa Città metropolitana. Le opere di rigenerazione, il cui collaudo è previsto entro luglio 2026, riguardano circa 20mila metri quadrati tra spazi aperti e coperti dei 28mila di superficie complessiva dell'ex insediamento produttivo e hanno comportato un investimento di 9,7 milioni di euro, necessari a rendere le strutture adatte a ospitare funzioni collettive, culturali, sociali, turistiche e produttive.