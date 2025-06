Evade dall'ospedale durante una visita | preso dopo aver rapinato un centro estetico

Una fuga rocambolesca e una cattura fulminea: questa è la sorprendente vicenda di un detenuto evaso dall’ospedale durante una visita e poi arrestato dopo aver messo a segno un furto in un centro estetico della zona Tuscolana. Un susseguirsi di eventi che dimostra come, anche nelle situazioni più imprevedibili, la giustizia non si ferma. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Evaso venerdì durante una visita all'ospedale Santo Spirito, oggi il detenuto è stato arrestato dopo aver compiuto un furto a un centro estetico in zona Tuscolana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ospedale - durante - visita - aver

Si sente male durante una gara podistica: Franco, allenatore di calcio, muore in ospedale dopo una settimana. Aveva 64 anni. Lutto ad Isola del Liri - Un tragico evento ha colpito Isola del Liri con la morte dell'atleta Franco Bonavenia, 64 anni, avvenuta in ospedale dopo una settimana di ricovero.

Detenuto evade dall'ospedale a Roma durante una visita medica Vai su X

Roma, evade detenuto mesagnese durante visita in ospedale: era ristretto a Regina Coeli per rapina Vai su Facebook

Evade dall’ospedale durante una visita: preso dopo aver rapinato un centro estetico; Evade a piedi nudi durante una visita medica: 46enne di Mesagne arrestato a Roma; Detenuto evada durante visita medica a Roma.

Evade dall’ospedale durante una visita: preso dopo aver rapinato un centro estetico - Evaso venerdì durante una visita all'ospedale Santo Spirito, oggi il detenuto è stato arrestato dopo aver compiuto un furto a un centro estetico in zona ... Segnala fanpage.it