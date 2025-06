Evade dai domiciliari e minaccia la ex 35enne violento arrestato

Un uomo di 35 anni, già in regime di domiciliari per un grave episodio di accoltellamento, ha deciso di evadere e minacciare la sua ex. L’arresto dei carabinieri di Riposto svela una vicenda intensa fatta di tensione e violenza. La sua azione dimostra come il rispetto delle norme sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda si conclude con un nuovo fermo, sottolineando l’importanza del rispetto della legge e della tolleranza zero verso la criminalità.

I carabinieri di Riposto hanno arrestato un cittadino nordafricano di 35 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per aver accoltellato un connazionale la scorsa estate, in quanto si è reso responsabile di evasione e di aggressione nei confronti dei militari intervenuti per sedare un grave.

