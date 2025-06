Europeo Under 21 | Germania e Danimarca volano ai quarti frena l'Inghilterra l'Ucraina spera

L'Europa Under 21 si infiamma: Germania e Danimarca spiccano il volo verso i quarti, mentre Inghilterra e Ucraina affrontano sfide decisive. La seconda giornata ha regalato emozioni e prime risposte, promettendo un torneo tutto da vivere fino all’ultima partita. Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare!

Si è appena conclusa la seconda giornata della fase a gironi dell`Europeo Under 21, con quattro partite ricche di emozioni e primi verdetti importanti.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Questi i convocati per il prossimo Europeo under 21. Gli Oranje esordiranno nel gruppo D contro la Finlandia, mentre le altre due avversarie sono Danimarca e Ucraina. Vanno avanti ai quarti le prime due di ogni gruppo, mentre in caso di parità conteranno i

Riepilogo EURO Under 21 domenica: Germania e Danimarca ai quarti, pari per l'Inghilterra; Europeo Under 21: Germania e Danimarca volano ai quarti, frena l'Inghilterra, l'Ucraina spera; Europei U21: Germania e Danimarca volano ai quarti, l’Inghilterra inciampa contro la Slovenia.

