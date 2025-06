Europei Under 21 l’Italia vince e si prende la qualificazione Nunziata | Bene il passaggio del turno ma manchiamo in questa cosa

L’Italia Under 21 ha conquistato la qualificazione grazie a una vittoria fondamentale contro la Slovacchia. Un risultato che conferma il cammino positivo degli azzurrini, anche se c’è ancora margine di miglioramento nel gioco e nella coesione della squadra. Nunziata si dice soddisfatto, ma consapevole delle sfide future, poiché il passaggio del turno è solo l’inizio di un percorso che mira a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.

Europei Under 21, l'Italia vince e si prende la qualificazione. Le dichiarazioni di Carmine Nunziata, ct degli azzurrini Al termine del successo per 1-0 dell'Italia contro la Slovacchia, padrona di casa del torneo, nella seconda giornata dei gironi dell'Europeo Under 21 2025, ha parlato ai microfoni di Rai Sport Carmine Nunziata, ct degli azzurrini.

