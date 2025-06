Europei scherma 2025 oggi | orari domenica 15 giugno tv streaming italiani in gara

Gli Europei di scherma 2025 a Genova sono arrivati con tanta attesa, ma la prima giornata ha lasciato l’amaro in bocca, seppur con la medaglia di bronzo di Martina Batini. Oggi, domenica 15 giugno, i fari si accenderanno su spada maschile e sciabola femminile, per una chance di riscatto. Segui la diretta live degli incontri dai orari delle gare: un’opportunità imperdibile di vivere l’emozione in tempo reale. La sfida continua!

L'Italia deve subito cambiare marcia agli Europei di scherma di Genova. Una prima giornata veramente deludente, con la sola medaglia di bronzo vinta da Martina Batini nell'individuale del fioretto femminile. Oggi toccherà alla spada maschile e alla sciabola femminile provare ad invertire la rotta. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA DALLE 9.00 Nella prova di spada maschile scenderanno in pedana Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo; mentre in quella di sciabola femminile toccherà a Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale. Le migliori carte azzurre sono sicuramente Davide Di Veroli per la spada e Michela Battiston per la sciabola.

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Scrive genovatoday.it: Ogni giornata propone le sfide eliminatorie al secondo piano del Padiglione blu dalle 9 alle 16 circa e poi semifinali e finali al Palasport dalle ore 17 in poi.