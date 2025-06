Europei di Scherma 2025 la spada maschile brilla d’argento e di bronzo | Galassi e Santarelli sul podio

I Campionati Europei di scherma 2025 a Genova si sono conclusi con un trionfo italiano nella spada maschile, dove Galassi e Santarelli hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo. Una dimostrazione di talento e tenacia che rende orgogliosa l’Italia, consolidando la nostra tradizione di eccellenza in questa disciplina. La squadra azzurra continua a brillare, e il futuro si presenta ancora più luminoso.

Genova, 15 giugno 2025 – Brilla d'argento e di bronzo la spada maschile azzurra ai Campionati Europei Genova 2025. Nella seconda giornata della kermesse continentale Matteo Galassi chiude al 2° posto, lui che è ancora categoria Under 20, e sul podio con lui sale anche il veterano Andrea Santarelli, 3° classificato. Una prova di forza per gli spadisti italiani, considerando anche l'ottima prova di Valerio Cuomo che chiude 5° fermato solo da un derby, nei quarti di finale, contro Santarelli. Medaglia sfiorata anche per Mariella Viale, pure lei giovanissima (vent'anni, proprio come Galassi), che ha concluso in 8^ posizione – migliore delle azzurre – nella sciabola femminile.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santarelli in semifinale, Galassi lotta ai quarti. Out Viale nella sciabola - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che si intensificano ad ogni turno. La semifinale di Santarelli e i quarti di Galassi sono al centro dell’attenzione, mentre la sfida tra Galassi e Hauri promette scintille.

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne Seconda giornata: Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile tra Cuomo e Santarelli.

Europei Genova 2025 - Seconda giornata di gare: in pedana la spada maschile e la sciabola femminile (dalle 18 diretta Rai2 e SkySport); Europei di Genova: Matteo Galassi d'argento nella spada maschile, bronzo per Andrea Santarelli; +++ Aggiornamento ore 18.10+++ Due medaglie in arrivo dalla spada azzurra agli Europei di Genova 2025.

Europei di Scherma: Galassi argento nella spada maschile, oro a Svichkar - Seconda giornata di gare ai campionati europei di scherma Genova 2025, dopo il bronzo conquistato ieri da Martina Batini nel fioretto femminile, prima medaglia d'argento per l'Italia conquistata da Ma ...