Europei di Calcio Under 21 Casadei | Contenti di aver vinto Fondamentale per passare il turno

Gli Europei di calcio Under 21 regalano emozioni e sorprese, e l’Italia di Nunziata si distingue per determinazione e talento. Dopo aver battuto la Romania all’esordio, gli azzurrini conquistano anche la Slovacchia, assicurandosi il passaggio ai quarti con un turno d’anticipo. Il gol decisivo di Casadei e le parate decisive di Desplanches hanno scritto un’altra pagina di orgoglio azzurro. La squadra italiana si prepara ora a sfidare i migliori, con la convinzione di poter arrivare fino in fondo.

Dopo la vittoria all’esordio contro la Romania, l’Italia si impone 1-0 sulla Slovacchia e accede ai quarti degli Europei Under 21 con un turno d’anticipo. Gli azzurrini di Nunziata si impongono contro i padroni di casa grazie al gol di Casadei, che dopo 7? sblocca la gara, vantaggio che poi gli azzurrini sono riusciti a portare fino alla fine. Ancora decisivo nel finale il portiere dell’Italia Desplanches che salva il possibile pari della Slovacchia al 90?. Ora l’Italia nell’ultima sfida si giocherà il primo posto contro la Spagna. (Fonte Adnkronos) Le parole di Casadei – Fonte FIGCfigc.it. “Siamo contenti di aver vinto questa partita, perché era fondamentale per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: europei - under - casadei - turno

Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei - Una corsa contro il tempo per i ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie»: rischiano di dover restituire i fondi.

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1. Italia qualificata con un turno d'anticipo Di Cesare Casadei la rete del vantaggio azzurro al 7' #U21EURO Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/calcio-campionato-europeo-maschile-unde - X Vai su X

?14 6 2025 CESARE CASADEI Il suo gol (bell'azione con scambio con Gnonto) vale i tre punti ed il passaggio del turno ai quarti di finale per l'Italia Under 21 che pochi istanti fa, in Slovacchia, a Tarnava per gli Europei di categoria, ha battuto i padroni di cas Vai su Facebook

Europei di Calcio Under 21, Casadei: “Contenti di aver vinto. Fondamentale per passare il turno”; Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1, azzurrini qualificati con un turno d'anticipo - La terza partita il 17 contro la Spagna; Azzurrini ai quarti degli Europei U21: 1-0 alla Slovacchia, basta Casadei.

Europei U21, Slovacchia-Italia 0-1: decide Casadei, azzurrini ai quarti - 0 sulla Slovacchia e accede ai quarti degli Europei Under 21 con un turno d'anticipo. Scrive msn.com