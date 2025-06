Europa vs Silicon Valley | arriva Magistral il primo modello di AI che ragiona con te

definita e innovativa, pronta a sfidare lo strapotere di Silicon Valley. Questo traguardo segna una svolta cruciale per l’Europa nel panorama tecnologico globale, dimostrando che anche il Vecchio Continente può essere protagonista nell’era dell’intelligenza artificiale. La sfida è iniziata: il futuro dell’innovazione si sta scrivendo qui, ora, e Magistral rappresenta il primo passo verso un nuovo equilibrio mondiale.

È un momento importante per l'Europa, uno di quelli che spesso scivolano via sotto traccia per chi guarda soltanto in direzione della Silicon Valley ma che, per chi osserva con attenzione le dinamiche dell'innovazione, segnano un cambio di passo concreto. Mistral AI, startup francese fondata a Parigi da ex ricercatori di DeepMind e Meta, ha lanciato Magistral, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si presenta con un'impostazione ben precisa, diversa da quella a cui ci hanno abituato i grandi modelli statunitensi: non una semplice macchina in grado di restituire risposte a comando, ma un sistema progettato per pensare, argomentare, rendere visibili i passaggi logici che portano a una conclusione.