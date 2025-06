Estate vip Forte dei Marmi 2025 relax per Cesc Fabregas | Forza Como

Estate VIP a Forte dei Marmi 2025: relax e svago per Cesc Fabregas, il talentuoso allenatore del Como. La sua visita nel cuore pulsante della Versilia ha catturato l’attenzione, tra pedalate in bicicletta e momenti di pura spensieratezza. Dopo le recenti celebrazioni letterarie e filosofiche a Firenze e Certaldo, Fabregas si concede un meritato break: un sorriso di libertà e relax che infonde energia per le sfide future.

Relax, svago e spensieratezza per l’allenatore del Como Cesc Fabregas a Forte dei Marmi. Nella tarda mattinata di ieri Fabregas non poteva passare inosservato (in bicicletta) nel centro di Forte dei Marmi, “cuore pulsante” della splendida Versilia. L’ideatore del presente blog, a poche ore di distanza dal Premio La Ginestra di Firenze e dal Premio Nazionale di Filosofia a Certaldo (cerimonie dove ritirerĂ un riconoscimento per il suo saggio sul primo anno italiano a Jesi di Julio Velasco – serie A2 19831984), si è ritrovato ieri mattina, intorno a mezzogiorno, nello stesso negozio, a tu per tu con il mister del Como Cesc Fabregas, apparso molto rilassate e sorridente. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Estate vip Forte dei Marmi 2025, relax per Cesc Fabregas: “Forza Como”

In questa notizia si parla di: forte - marmi - fabregas - relax

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto - Domenica 18 maggio, Mestre ospiterà il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi, portando con sé il meglio dell'artigianato made in Italy e le ultime tendenze della moda.

Weekend di relax a Forte dei Marmi per Chiara Ferragni e Belen Rodriguez

Scrive msn.com: Tra momenti di relax, passeggiata sulla spiaggia e il calore del sole, Chiara e Belen hanno scelto Forte dei Marmi come la cornice perfetta per staccare la spina e rigenerarsi, all’insegna dello ...