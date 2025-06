Estate in Piattaforma Tra cultura e socialità

Preparati a vivere un’estate indimenticabile tra cultura e socialità: cinema, musica e tanto altro ti aspettano sulla Piattaforma, il cuore pulsante di Umbertide. Questa sera alle 21.30, l’arena estiva si anima con lo spettacolo di Alessandro Gori – Lo Sgargabonzi, “Leprecauni Show”. Un’occasione unica per riscoprire uno spazio amato e rivitalizzato, dove l’arte diventa il punto di incontro tra comunità e creatività. Non mancare!

Cinema, musica e tanto altro: è l’estate della Piattaforma. Riapre questa sera alle 21.30 con lo spettacolo di Alessandro Gori – Lo Sgargabonzi, “ Leprecauni Show “ l’arena estiva presso “La Piattaforma“, uno degli spazi da sempre più amati dagli umbertidesi. La serata, promossa con l’associazione culturale “Il Fondino“ si inserisce nel programma delle attività dal progetto di rivitalizzazione della struttura, gestita da Anonima impresa sociale che ha recentemente vinto la terza edizione del concorso “InvestiAmoSociale“. Da domani tornerà quindi l’ Arena estiva cinematografica, con una programmazione ricca: blockbuster, cinema d’autore internazionale e italiano, restauri d’eccezione come La grande abbuffata e Sotto il vestito niente, rassegne tematiche tra cui l’omaggio a Dario Argento in occasione del 50° anniversario del film “Profondo Rosso“ e concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate in Piattaforma. Tra cultura e socialità

