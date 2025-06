Estate a Villa Trossi tra musica teatro cabaret letture e vernacolo | 46 serate in programma il calendario completo

L'estate a Villa Trossi promette 46 serate all'insegna di musica, teatro, cabaret, letture e vernacolo, offrendo un calendario ricco e variegato. Dai concerti jazz ai brani pop, dal soul alle colonne sonore, fino alle atmosfere di tango, swing e musica brasiliana: un viaggio tra emozioni e cultura che trasformerà ogni sera in un'esperienza indimenticabile. Scopri il programma completo e vivi un’estate unica nel suo genere!

Concerti musicali di vario genere, dal jazz al pop, dal soul alle colonne sonore, dal folk alla musica leggera, passando per atmosfere di tango e swing, fino alla musica popolare brasiliana, melodie napoletane, musical e serate dedicate al pianobar che ha fatto la storia dei locali del litorale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Estate a Villa Trossi tra musica, teatro, cabaret, letture e vernacolo: 46 serate in programma, il calendario completo

In questa notizia si parla di: musica - serate - estate - villa

The masked singer stagione 14: idee per serate a tema dedicate ai supereroi della musica - La stagione 14 di The Masked Singer, in arrivo nel gennaio 2026, si preannuncia ricca di emozioni. Idee originali per serate a tema dedicati ai supereroi della musica, trasformano ogni appuntamento in un’esperienza coinvolgente.

Torna la rassegna più attesa dell’anno! Serate sotto le stelle tra musica, risate, incontri speciali e tanto divertimento per tutte le età ! Dal 22 giugno al 9 agosto Nel cuore di Caldogno > PARCO DI VILLA CALDOGNO Vai su Facebook

Estate a Villa Trossi tra musica, teatro, cabaret, letture e vernacolo: 46 serate in programma, il calendario completo; 27esima edizione di “Blues in Villa”: sette serate di musica dal vivo nel pordenonese; Rapallo, Villa Porticciolo accende l’estate con Smaila e grandi eventi tra musica, cucina e spettacolo.

Un’estate di grandi eventi a Villa Guidini: musica, teatro e divulgazione - Da Roberta Bruzzone a Edoardo Bennato, da Paolo Crepet a Barbascura X: torna a Zero Branco il Festival che accende l’estate veneta con cultura, comicità e spettacolo nel cuore del Parco di Villa Guidi ... Si legge su ilnuovoterraglio.it