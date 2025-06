Immergiti nel cuore vibrante del Salento con "Essere Marco Della Gatta. Salento: origini e poesia", un affascinante progetto musicale che intreccia 15 brani. L'autore, poliedrico e coinvolgente, si esibisce al pianoforte e alla voce, accompagnato da talentuosi artisti come Marco Chiriatti e Stefano Rielli. Un viaggio sonoro tra emozioni, tradizione e innovazione, dove ogni nota rivela l’anima profonda di questa terra unica. Scopri come la musica diventa poesia, e la poesia un ponte tra passato e presente.

